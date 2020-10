Cemitério de Portimão vai ter mais 560 ossários

O atual cemitério de Portimão vai ser ampliado de forma a poder receber mais 560 ossários e 60 catacumbas. O objetivo, segundo explicou este sábado aoa presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, "é evitar que os restos mortais das pessoas que ali foram enterradas tenham de vir a ser mudados para o futuro cemitério", a ser construído na zona do Malheiro, num terreno camarário com 47 mil metros quadrados.A autarquia já adquiriu um terreno situado junto ao atual cemitério, por cerca de 250 mil euros. Neste momento já está contratualizada a empreitada de criação das infraestruturas nesse espaço, um investimento que ronda os 75 mil euros. A obra tem um prazo de 150 dias e implica a demolição, preparação e limpeza dos locais para a construção das catacumbas e ossários. Estes serão alvo de outra empreitada, orçada em cerca de 250 mil euros.O atual cemitério de Portimão tem a sua capacidade esgotada, o que levou a autarquia a lançar o processo de construção de um novo, o qual, contudo, só deverá estar concluído dentro de três anos. Entretanto, a autarquia está ainda a avançar com o processo de criação do Crematório Municipal de Portimão, também no Malheiro.