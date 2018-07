Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centenas de árvores abatidas em zona protegida de Vila Real de Santo António

"Não foi uma limpeza do terreno, foi uma desflorestação total" lamentou moradora de Cacela Velha.

Por Rafael Duarte | 08:23

Centenas de árvores foram abatidas na aldeia de Cacela Velha, em Vila Real de Santo António, entre a fortaleza e o mar, numa zona protegida pela Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, em frente à Ria Formosa.



A limpeza do terreno privado aconteceu na semana passada e terá sido autorizada pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) - ao abrigo do decreto-lei 124, relativo à prevenção e proteção das florestas contra incêndios.



"Não foi uma limpeza do terreno, foi uma desflorestação total" lamentou ao CM Teresa Patrício, que vive em Cacela Velha e contou que "abateram tudo, incluindo árvores centenárias".



Ao que o CM apurou, o corte foi além do que tinha sido estabelecido com o ICNF, e os trabalhos foram suspensos quando chegaram às arribas.



Ao longo da última semana, o CM tentou contactar o ICNF, várias vezes, para conseguir um comentário à situação mas não obteve qualquer resposta. Em particular, fica por esclarecer o porquê desta ação numa zona protegida e se outras, do mesmo género, podem vir a repetir-se no parque natural da Ria Formosa.