Centenas de bancários manifestam-se junto à Assembleia da República contra despedimentos

Centenas de trabalhadores bancários estão hoje a manifestar-se frente ao parlamento, em Lisboa, contra os despedimentos promovidos por vários bancos, numa manifestação inédita promovida pelos sete sindicatos do setor.

Com cartazes onde se lê "massacre tem de parar", "chega de despedimentos" ou "em defesa dos bancários", as palavras de ordem estão também nas camisolas dos manifestantes: "Não somos números, bancários em luta".

Há ainda cartazes com as caras dos líderes dos principais bancos a operar em Portugal, que estão a promover processos de saída de trabalhadores, balões, cabeçudos e música com o objetivo de se fazerem ouvir na Assembleia da República contra o que consideram um "massacre" dos trabalhadores bancários.