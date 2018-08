Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centenas de expositores voltam para dar vida à Fatacil

Área de 50 mil metros quadrados e 11 parques de estacionamento vão acolher visitantes, em Lagoa.

Por Carla Marques Cordeiro | 08:51

A 39ª edição da Fatacil, conhecida como a maior feira a sul do Tejo, vai começar em Lagoa e conta este ano com 700 expositores. As portas abrem na próxima sexta-feira.



Numa área de 50 mil metros quadrados, vão divulgar-se os muitos produtos da feira considerada como âncora nas áreas do artesanato, turismo, agricultura, comércio e indústria. Para garantir a presença de ainda mais visitantes, a câmara de Lagoa criou, nesta edição, o dobro da área de estacionamento proporcionando lugares para 10 mil viaturas.



Os onze parques permitirão melhores acessos e ainda habilita os visitantes a ganhar um fim de semana numa unidade hoteleira do concelho.



Lagoa assumiu-se, em 2018, como Cidade Educadora e a Fatacil dará destaque à educação, onde durante os dez dias o público poderá ter um contacto mais direto com este tema. A feira é conhecida pela variedade de artesanato e pela vertente equestre.



Este ano vão ser homenageados os artesãos mais antigos da Fatacil, que vai contar com o espetáculo equestre Gonzalez Horse Show, vindo de França, que terá estreia absoluta em Portugal.



Os incêndios ocorridos nos últimos dias em Monchique, Silves e Portimão não serão esquecidos e estão a ser preparadas iniciativas para apoiar as vítimas durante a feira.



A animação durante a noite está garantida e a organização promete manter a qualidade com artistas como Gabriel o Pensador (17), Mariza (18), Virgul (19), HMB (20), José Cid (21), Quim Barreiros (22), Amor Electro (23), Carolina Deslandes(24), Richie Campbell (25) e C4 Pedro (26).