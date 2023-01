Centenas de papagaios-do-mar dão à costa em Peniche

Centenas de papagaios-do-mar estão a dar à costa mortos ou doentes na zona de Peniche, confirmou o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), apontando como causa a dificuldade de se alimentarem devido ao mau tempo.

O comandante da Capitania de Peniche, Artur Simas Silva, disse à agência Lusa que "algumas centenas" papagaios-do-mar têm aparecido "mortos e outros maltratados" em praias do concelho de Peniche, no distrito de Leiria, tendo contactado o ICNF.

Questionado pela agência Lusa, o ICNF confirmou que, desde há uma semana, têm dado à costa "algumas centenas" de papagaios-do-mar, entre os concelhos da Lourinhã (distrito de Lisboa) e Peniche.

"Os papagaios do mar que têm arrojado estão bastante magros, pelo que se suspeita que os fortes temporais dos últimos dias poderão ter impedido as aves de se alimentarem normalmente", adiantou o ICNF.

Ainda segundo o instituto, os vigilantes do ICNF têm percorrido as praias da região Oeste para recolher "todas as aves que ainda se encontram vivas e debilitadas" e efetuar o levantamento dos papagaios-do-mar mortos.

De acordo com o "Atlas das Aves Marinhas de Portugal" 'online', o papagaio-do-mar é uma espécie exclusiva do Atlântico Norte e pode aparecer acidentalmente nos Açores e Madeira e atravessar, enquanto migrante, a costa portuguesa nos meses de inverno.

Segundo é referido naquele 'site', a espécie está em "declínio moderado" pela redução da natalidade, devido às alterações climáticas, capturas acidentais em redes de pesca ou contaminação por hidrocarbonetos.