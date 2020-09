Centenas de pessoas, principalmente colegas de trabalho, encheram esta terça-feira a entrada do cemitério de Ourique, no distrito de Beja, para se despedirem de Sérgio Delfino.



O mineiro, de 44 anos, morreu, na última sexta-feira, soterrado, na sequência do desabamento de uma ponte de túnel nas Minas Neves Corvo, no concelho de Castro Verde.

Sérgio Delfino, residia em Ourique e deixa dois filhos menores.