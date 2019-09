Centenas homenageiam paraquedista que morreu durante exercício militar

Centenas de antigos e atuais paraquedistas reuniram-se este sábado no Regimento de Paraquedistas, Tancos, em homenagem ao primeiro-sargento Manuel Gonçalves, que morreu sexta-feira, aos 34 anos, num salto na base aérea de Beja.A sucessão de falhas é investigada: o paraquedas principal não abriu, o de reserva também não, e o sistema barométrico Cypres que deveria abrir o reserva falhou. O militar era de Lordelo, Paredes.O velório é na capela do Regimento até às 12h00 deste domingo, e após missa segue para câmara-ardente na Igreja do Foco, na Boavista (Porto). Segunda-feira, às 13h45, haverá missa, após a qual o corpo seguirá para o crematório de Paranhos.