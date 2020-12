Centro de Acolhimento Temporário do SEF está há três anos por concluir

A Provedora de Justiça arrasou esta terça-feira no Parlamento a demora na conclusão do Centro de Acolhimento Temporário (CAT) do SEF em Almoçageme, Sintra, prometido pelo Governo desde 2017.Maria Lúcia Amaral relatou que o ministro da Administração Interna disse, em 2018, que a situação no Centro de Instalação Temporário (CIT) do aeroporto de Lisboa era "terrível" e que novo CAT estaria pronto em meses. "Estamos em 2020 e ainda não existe. Esta é a grande falha do Estado português, a grande frustração sistémica".Tal como onoticiou na altura, um despacho do secretário de Estado do Orçamento, João Leão, e da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, de 19 de outubro de 2018, autorizou o SEF a gastar até 843 mil euros nas obras de remodelação do edifício em Almoçageme. Mas a obra não avançou e todos os estrangeiros que ficavam retidos no aeroporto continuaram a acumular-se no CIT – local onde o ucraniano Ihor Homenyuk veio a morrer devido a agressões cometidas por três inspetores do SEF e não denunciadas por vários outros.De acordo com Maria Lúcia Amaral, "na primavera de 2018" o ministro Eduardo Cabrita disse que "Almoçageme, a alternativa em Lisboa, ofereceria ainda melhores condições do que as existentes no Porto, e estaria pronta meses depois".