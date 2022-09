Centro de Cibersegurança confirma ataques à rede do Estado-Maior-General das Forças Armadas

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNC) confirmou esta quarta-feira "indícios de ataques informáticos à rede administrativa do Estado Maior General das Forças Armadas (EMGFA)" e o Ministério Público (MP) está a investigar o cibercrime.

"Tendo sido identificados indícios de ataques informáticos à rede administrativa do EMGFA, no passado dia 27 de setembro, foram de imediato tomadas as medidas necessárias para assegurar o reforço da integridade e resiliência da mesma e informadas as autoridades competentes para a investigação destes incidentes", respondeu hoje o CNC após questionado pela agência Lusa.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) também confirmou à Lusa que "os factos participados pelo Ministério da Defesa Nacional se encontram em investigação" ao abrigo de um inquérito que decorre no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP)".