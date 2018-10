Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centro de congressos e hotel com 200 quartos em Vila Nova de Gaia

Construtora vai erguer o equipamento com 2500 lugares e explorá-lo durante 25 anos.

Por Manuel Jorge Bento | 09:22

O acordo que deverá viabilizar a construção de um Centro Cultural e de Congressos abaixo do imóvel da Assembleia Municipal, em General Torres, Vila Nova de Gaia, prevê que seja uma construtora privada a edificar e explorar o equipamento durante 25 anos. O documento, que vai ser analisado na reunião de câmara de amanhã, indica também a construção de um hotel com 200 a 250 quartos.



O futuro Centro de Congressos terá 2500 lugares e deverá estar pronto dentro de dois anos, com um custo previsto entre 10 a 12 milhões de euros. "Tendo a aprovação da câmara para as condições do licenciamento, o projeto pode ser fechado até ao final do ano e a obra arrancar no início de 2019. Faltarão dois anos para ver tudo a funcionar", disse à Agência Lusa o autarca Eduardo Vítor Rodrigues.



O terreno em causa é abrangido pelo Plano de Urbanização da avenida da República - que está em elaboração. O acordo que vai ser discutido pelo executivo é assinado pela Construções Pereira e Filhos - proprietária de um terreno denominado Quinta do Campião ou Quinta do Custódio -, pela Águas de Gaia e pelo Município.



Nesta proposta, a autarquia liderada por Eduardo Vítor Rodrigues abdica das taxas de licenciamento da construção, no valor de centenas de milhares de euros. "Abdicamos das receitas para ajudar a viabilizar um equipamento que Gaia quer, merece e precisa, um equipamento para a população, mas que o privado vai construir para usufruto da câmara porque é a câmara, por arrendamento ou com outra figura que encontraremos, quem vai usar o centro", referiu o autarca.