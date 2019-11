Centro de saúde assaltado em Vila Nova de Gaia

O centro de saúde de Crestuma, em Vila Nova de Gaia, foi assaltado na madrugada desta terça-feira.sabe que os assaltantes levaram medicamentos.Fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) disse à Lusa que o assalto "foi detetado hoje de manhã", no momento de abrir o centro de saúde do concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, e não soube especificar se o crime foi cometido na noite de segunda-feira ou na madrugada de hoje.A Polícia Judiciária já foi acionada e encontra-se a investigar.Em atualização