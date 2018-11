Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centro de saúde pronto há três meses e fechado no Porto

Rui Moreira admite avançar para a Justiça se o Governo não cumprir com a permuta de terreno.

Por Paulo Jorge Duarte | 12:41

"Se o Governo não cumprir a sua parte do protocolo, a câmara vai avançar para os tribunais." É desta forma que Rui Moreira, presidente da autarquia do Porto, critica o incumprimento do memorando assinado, em 2016, com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte e o Ministério da Saúde para a construção do Centro de Saúde de Ramalde, já pronto, mas ainda fechado.



O protocolo prevê a entrega de um terreno à câmara. "A construção da infraestrutura desportiva para deslocalizar o estádio do Desportivo de Portugal vai permitir a concretização de outro projeto importante, a estação intermodal de Campanhã", disse Rui Moreira.



"O edifício [do centro de saúde] está pronto há três meses e tem um custo mensal de seis mil euros, até que seja entregue ao Ministério da Saúde. Não o entrego sem a permuta concretizada porque não confio. Já andamos nisto há dois anos e dois meses", acrescentou o autarca.



Rui Moreira visitou esta segunda-feira as instalações do centro de saúde.



"Esta obra custou cerca de um milhão de euros e resolve um problema com cerca de 30 anos. Recuperámos um edifício degradado com situações complicadas de consumo de droga, em frente à escola de Campinas", referiu.



"Falei com o presidente da ARS, que garantiu que tudo se há de resolver. Não sei se será no Dia de S. Nunca à tarde ou na semana dos nove dias", desabafou Rui Moreira.



Em comunicado, a ARS indicou esta segunda-feira que "logo que o processo de transferência do terreno esteja concluído, em termos legais, de imediato se procederá à escritura e as instalações da Unidade de Saúde de Ramalde iniciam a sua atividade".