Centro de vacinação contra a Covid-19 vandalizado na Azambuja

O Centro de Vacinação da Azambuja contra a Covid-19 foi esta segunda-feira vandalizado, denuncia a Câmara da Azambuja.

"As imagens falam por si, mostrando o resultado de uma ação deliberada de pura e simples destruição das estruturas colocadas no exterior do centro de vacinação e, ainda, a pintura do chão e escadas com tinta vermelha", descreve a autarquia no site da Câmara.





A Câmara Municipal estará já a desenvolver as diligências, para fazer queixa junto das autoridades.

Até 06 de agosto, no centro da Azambuja foram vacinados contra a covid-19 14.608 pessoas com a primeira dose e 11.152 com as duas doses da vacina.

Desde o início da pandemia, o concelho regista 1.886 casos confirmados de covid-19, dos quais 25 estão ativos, 1.821 recuperaram e 40 morreram, de acordo com informação divulgada hoje pelo município na sua página na rede social Facebook.

