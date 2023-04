Centro social assaltado em Celorico de Basto. Ladrões levaram seis mil euros

O Centro Comunitário da Associação de Solidariedade Social de Basto, em Celorico de Basto, foi assaltada na madrugada desta terça-feira e os ladrões terão levado cerca de seis mil euros em dinheiro.

O alerta foi dado às autoridades pelas 07h00 pelos funcionários que chegaram à instituição e se aperceberam do furto. Segundo as autoridades, os autores do crime terão entrado por uma janela do edifício e foram directamente ao local onde se encontrava o dinheiro. Mais nada foi levado ou remexido.

A instituição que tem o serviço de creche, de ATL, apoio domiciliário e centro de dia para os idosos apresentou queixa na GNR. O edifício foi alvo de perícias e as autoridades tentam chegar à identidade dos assaltantes.