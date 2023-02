Cerca de 100 trabalhadores concentrados junto a empresa de calçado que fechou portas sem aviso em São João da Madeira

Cerca de 100 trabalhadores da empresa Siaco, de São João da Madeira, estão concentrados esta segunda-feira junto às instalações da fábrica de calçado.Segundo Fernanda Moreira, dirigente da distrital de Aveiro do Sindicato Nacional dos Profissionais da Indústria e Comércio do Calçado, Malas e Afins, os colaboradores não receberam um aviso prévio de encerramento de atividade.Os profissionais, quando se apresentaram na empresa, esta manhã, para iniciarem o período de trabalho, depararam-se com os portões da fábrica encerrados.tentou contactar a gerência da Siaco mas sem sucesso.