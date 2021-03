Cerca de 250 pessoas participam em operação para encontrar idosa desaparecida em São Brás de Alportel

Cerca de 250 pessoas estão a participar numa mega operação de busca num derradeiro esforço para tentar encontrar a idosa desaparecida em São Brás de Alportel há uma semana.Maria Adelina Viegas de 93 anos saiu de casa com as cadelas na zona da Cova da Muda e não regressou.A GNR montou uma operação de busca de grande envergadura, com início na Fonte Férrea, num esforço acrescido para localizar a idosa desaparecida.Foram mobilizados para as buscas cerca de 200 militares de diversas valências, com o objetivo de bater os terrenos serrenos em linha desde a Fonte Férrea até à casa onde a idosa morava.Estão ainda envolvidos nas buscas bombeiros, elementos da Proteção Civil, elementos da autarquia e população local.