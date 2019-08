Cerca de 700 hectares devastados por incêndio em Tomar

O incêndio que começou em Contraste, Tomar, e alastrou aos concelhos de Abrantes e Constância, devastou uma área de quase 700 hectares de povoamento florestal, constituído sobretudo por eucaliptos.As chamas deflagraram no sábado à tarde, ganharam força em muito pouco tempo, empurradas pelo vento forte, e só perto das 09h30 de ontem ficaram dominadas, mantendo-se mais de 500 operacionais a combater os reacendimentos.As pessoas afetadas fazem agora contas aos prejuízos e recuperam do susto. Maria Fernanda, residente no lugar do Cabeço, em Martinchel, Abrantes, ficou ferida quando fugia do fogo. "Estava a defender a minha mãe, sogra e vizinhas e fugimos com medo do fogo", recordou este domingo ao