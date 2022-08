Cerca de 90% do fogo na serra da Estrela dominado. Vento dificulta combate às chamas nas Caldas da Rainha

Miguel Cruz, 2º Comandante Nacional da Proteção Civil começou a conferência de imprensa onde fez o ponto de situação dos incêndios em Portugal, por endereçar os pêsames à família de Carlos Antunes, o bombeiro que morreu durante a tarde desta quarta-feira no combate às chamas nas Caldas da Rainha.Quanto ao incêndio na serra da Estrela, Miguel Cruz afirma que 90% do perímetro do fogo na serra da Estrela está dominado. Ainda assim, o número de operacionais no combate às chamas mantém-se com trabalhos de consolidação a continuarem durante a noite. A prioridade passa pela consolidação das duas frentes. Desde o início deste incêndio contam-se 21 vítimas de ferimentos ligeiros e três graves.Até ao momento não foram necessárias evacuações, sendo que duas habitações foram afetadas pelas chamas.Já na zona das Caldas da Rainha, o incêndio deflagrou durante a tarde desta quarta-feira e já avançou para Rio Maior, em Santarém. Estão no local 236 bombeiros a combater as chamas. Miguel Cruz refere que registaram um ferido ligeiro e um bombeiro morreu vítima de um enfarte do miocárdio.Este incêndio está a ser caracterizado pelo vento, que dificulta os trabalhos, e consome mancha de eucaliptal. Os meios presentes no local estão a tentar flanquear o incêndio para o controlar o mais rapidamente possível, mas o vento está a causar muitas projeções.