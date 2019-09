Cerca de 900 alunos de Campo Maior envolvidos em programa de aprendizagem de robótica

Cerca de 900 alunos de Campo Maior (distrito de Portalegre) estão envolvidos num programa que visa a aprendizagem de robótica, comportamento computacional e mecânica, contando o projeto com um investimento de cerca de 230 mil euros.A iniciativa, denominada "Campus Maior -- Aprender a Acompanhar o Mundo", está a ser desenvolvido no Centro Escolar Comendador Rui Nabeiro e envolve alunos do 1.º ao 3.º ciclo, tendo sido implementado pelo município no ano letivo anterior, com o apoio da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA)."Um dos objetivos que estão previstos no projeto é a programação de uma 'app' [aplicação para telemóveis ou 'tablet'], para dar resposta à Comissão de Festas do Povo de Campo Maior, no sentido de fazer a gestão e monitorização do material necessário para fazer florir as ruas", explicou hoje o secretário da CIMAA, Carlos Nogueiro, em declarações à agência Lusa.De acordo com o responsável, esta aplicação deverá ficar concluída no final deste ano letivo, para dar resposta à organização das festas, que só se realizam quando a população da vila alentejana quer e são reconhecidas internacionalmente pela sua "originalidade e cariz popular".Segundo a tradição, os habitantes a prepararem durante meses a ornamentação das ruas, fazendo "florir o papel".O programa "Campus Maior -- Aprender a Acompanhar o Mundo" incide em cinco vetores de ação fundamentais: economia e empreendedorismo; novas tecnologias; liderança e comunicação; ambiente e sustentabilidade; e desporto, cultura e vida saudável."Neste momento já está feita a capacitação dos professores, de alguns funcionários da escola e do município para operacionalizar durante este ano letivo", disse.Carlos Nogueiro sublinhou que as tecnologias "são sempre um incentivo" para a comunidade escolar, acrescentando que alunos e professores "estão empenhados" no projeto."A programação que está a ser desenvolvida vai dar respostas à comissão de festas, como, por exemplo, o número de quilos de papel que vão ser utilizados por rua, como é feita a distribuição, como é que vai ser feito o pedido por rua", explicou.O projeto está inserido na Rede de Promoção do Sucesso Educativo no Alto Alentejo, aprovado e cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Alentejo 2020, através do Fundo Social Europeu.