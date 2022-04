Passavam poucos minutos das 08h00 deste domingo quando os moradores da Rua de São Brás, na cidade do Porto, ouviram vários disparos. O tiroteio começou depois de dois grupos entrarem em confronto no interior de um bar. Na sequência dos desacatos, um homem foi baleado. Segundo vários vizinhos do estabelecimento de diversão noturna, a vítima esteve durante longos minutos “estendida na rua” até ser levada num carro particular.