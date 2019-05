Cérebro do furto em Tancos chamado a depoimento

João Paulino, tido como o cérebro e um dos autores do furto e da encenação da recuperação do material de guerra dos paióis de Tancos, em junho de 2017, foi esta sexta-feira chamado a interrogatório no Departamento Central de Investigação e Ação Penal."Não prestou declarações. Vai ter oportunidade quando soubermos as provas que existem", disse o seu advogado, Carlos Melo Alves.O Ministério Público tem chamado vários dos 21 arguidos no processo.Na próxima semana deverão ser interrogados uma segunda vez os militares arguidos pela encenação da recuperação das armas - investigadores da PM Militar e GNR de Loulé.O processo é de especial complexidade.