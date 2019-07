Cerimónias do circuito internacional de Vila Real alteradas devido a morte de mecânico

As cerimónias do pódio da 50.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real sofreram este domingo alterações no protocolo devido à morte, esta madrugada, de um mecânico da equipa Lynk & Co devido a doença súbita.Em comunicado, os promotores da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) explicam que o mecânico foi encontrado inanimado ainda na noite de sábado nas boxes da equipa, tendo sido "socorrido de imediato pelo médico chefe da prova". "Apesar de todos os esforços realizados, infelizmente o elemento técnico faleceu no hospital de Vila Real", lê-se.Por essa razão, guardou-se um minuto de silêncio antes da partida da primeira corrida deste domingo e a música que deveria acompanhar as cerimónias do pódio foi cancelada.Esta sexta jornada do WTCR é a competição principal da 50.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real.