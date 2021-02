Certificados ilegais para circular entre concelhos à venda na DarkWeb por 40 euros

As autoridades portuguesas estão a investigar um site criado por burlões que, na DarkWeb (conhecida como a ‘Internet Negra’, onde se podem adquirir bens ilegais, por exemplo), vendem certificados que permitam a circulação entre concelhos por 40 euros.





Segundo o Expresso, no site que vende os falsos certificados, é apresentado um exemplar que tem o nome de uma empresa, como é exigido pelas autoridades para justificar a circulação entre concelhos (cuja proibição é uma das medidas do Estado de Emergência para travar a Covid-19), e está redigido em português.

Ainda não haverá suspeitos identificados, uma vez que a DarkWeb permite que as transações sejam feitas de forma anónima e sem deixar rasto.

Estes certificados serviriam para fingir que se trabalhava para a empresa referida no falso certificado, de forma a contornar as limitações de circulação entre concelhos e enganar as autoridades.