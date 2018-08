Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cerveja Rapada perde criadores em acidente violento

Casal morre atingido por camião desgovernado na A1, na Mealhada.

Por Luís Oliveira | 08:43

O casal que morreu segunda-feira, ao final da tarde, no brutal acidente que envolveu cinco veículos, na A1, regressava a casa depois de ter participado na Fatacil, no Algarve. No acidente morreu também Jaime Cardoso, de 45 anos, o condutor do camião que se despistou.



Rui Figueiredo e a companheira, Alexandra Nunes, ambos de 42 anos, estavam a poucos quilómetros de casa, em Aveiro, quando foram atingidos pelo camião desgovernado que se tinha despistado na faixa contrária e depois invadiu a via, no sentido sul/norte da A1, próximo do nó da Mealhada. Morreram na carrinha da empresa de cerveja tradicional que geriam. Aliás, foi com este projeto empresarial que Rui Figueiredo venceu o concurso 'Empreender' promovido pela Câmara de Oliveira do Hospital.



Rui Nunes Figueiredo, natural de Santo António do Alva, no concelho de Oliveira do Hospital, era proprietário da Rapada, uma cerveja tradicional que está a conquistar o mercado. A companheira Alexandra Nunes, também com ligações àquela freguesia, estava ligada ao negócio do sal, na zona de Aveiro.



Os dois eram pessoas muito ativas na angariação de apoios para as vítimas dos incêndios de outubro do ano passado que fustigaram o Centro do País - em Oliveira do Hospital foi destruída uma grande parte de mancha florestal. A vida do casal era recheada de contactos de que é exemplo uma selfie com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Na sequência do acidente, a A1 esteve cortada várias horas para as operações de socorro e remoção dos destroços espalhados pela via rápida. Só às 07h00 de ontem a via abriu à circulação.



Camionista que conhecia "muito bem" a A1

A outra vítima do acidente da A1, na Mealhada, foi o condutor do camião que se despistou. Jaime Cardoso, de 45 anos, natural de Coimbra, conduzia o veículo pesado quando o pneu da frente do lado esquerdo rebentou. De acordo com testemunhos, o camionista ainda tentou fazer várias manobras para segurar o camião, mas não evitaria o embate contra outros veículos. Esta terça-feira, alguns colegas camionistas que lidavam com frequência com Jaime Cardoso salientaram o facto de ele ter morrido numa via "que ele conhecia muito bem".