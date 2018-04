Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chacina nas estradas mata 118 pessoas desde janeiro

Registadas mais 15 mortes do que no mesmo período de 2017, quando número já tinha subido face a 2016.

Por João Carlos Rodrigues e Pedro Galego | 01:30

Depois de 2017 ter fechado com mais 64 mortos na estrada do que o ano anterior – 509 –, a tendência de subida mantém-se este ano, em que nos primeiros três meses já morreram 113 pessoas em acidentes de viação, mais 15 do que no mesmo período do ano passado, quando por sua vez se registava um aumento da sinistralidade grave face a 2016, segundo os dados oficiais da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).



Neste mês de abril, só nos primeiros três dias, já perderam a vida mais cinco pessoas – elevando para 118 o total de mortes em acidentes desde o dia 1 de janeiro. Ontem, na EN114, estraga que liga Montemor-o-Novo e Évora, na sequência de uma violenta colisão que envolveu três carros, uma mulher de 70 anos não resistiu aos ferimentos. E outras quatro pessoas ficaram feridas, duas das quais com gravidade. No local estiveram 31 bombeiros de Montemor-o-Novo e Évora, a VMER e o helicóptero do INEM.



Um dos automóveis envolvidos incendiou-se na sequência da colisão, mas as vítimas já estavam todas a ser assistidas no exterior. O alerta foi dado pouco depois das 11h30 e a via esteve cortada durante mais de duas horas para as manobras de socorro e investigação às causas por parte dos militares da GNR.



Os dados da ANSR demonstram que no primeiro trimestre do ano se registaram ao todo 31 916 acidentes no País, mais 1683 do que no mesmo período do ano passado. E também o número de feridos aumentou: 9414, mais 112 do que em 2017.



Estes dados contabilizam só os casos em que as vítimas perderam a vida no local do acidente ou a caminho do hospital. As mortes a 30 dias só são divulgadas seis meses depois.



Distrito de Setúbal dispara em mortes para números acima de Lisboa e Porto

Setúbal, com 21 vítimas mortais em 2558 acidentes, é o distrito com mais mortes registadas desde o início do ano. Lisboa e Porto, onde foi registado quase o triplo e o dobro dos acidentes, respetivamente, foram palco para 13 mortes até ao final de março.



O facto de ser um distrito atravessado por várias vias que ligam ao Algarve é apontado como causa para estes números. Portalegre foi o único distrito onde não houve qualquer morte este ano, apesar de terem sido registados 284 acidentes.



Governo analisa limites de velocidade

O Ministério da Administração Interna anunciou em janeiro um plano, entre outros, para implementar zonas de limite de 30 km/h na generalidade das zonas urbanas. Até agora nada foi concretizado. O CM pediu esclarecimentos sobre as mudanças em curso, mas não obteve resposta.