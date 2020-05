Chama táxi para levar bens furtados em Albergaria-a-Velha

Um homem, de 50 anos, começou a ser julgado esta quarta-feira, no Tribunal de Aveiro, pelos crimes de furto simples, qualificado e na forma tentada, cometidos no concelho de Albergaria-a-Velha.O arguido é acusado de ter assaltado um jardim de infância, casas, empresas e a Câmara Municipal, em 2018 e 2019. O homem confessou ao coletivo de juízes a maioria dos crimes. Também está acusado de tentar roubar o moedeiro de uma cabine telefónica.Num dos assaltos, o arguido chamou um táxi para conseguir levar uma caldeira em cobre. O taxista recusou o transporte e o ladrão acabou detido pela GNR, junto à casa assaltada. O homem justificou, ao tribunal, a prática dos crimes com a necessidade de dinheiro para comprar heroína e cocaína.