Chama taxista e ataca-o com x-ato

Um homem, de 43 anos, foi detido pela GNR, no domingo, após ter ameaçado um taxista com um x-ato para roubar a viatura, em Vila do Conde. O ladrão fugiu no táxi, que se despistou mal o suspeito se apercebeu de que estava a ser seguido pelos militares. O detido é hoje presente a um juiz para ser ouvido em primeiro interrogatório.

O caso aconteceu na tarde de domingo, depois de o suspeito ter pedido, por telefone, um serviço de táxi. A vítima, um homem de 67 anos, fez o transporte do indivíduo e, já no final da viagem, em Fornelo, Vila do Conde, foi ameaçada com um x-ato. O taxista saiu de imediato da viatura e o ladrão fugiu.

A vítima, que não sofreu ferimentos, apresentou queixa às autoridades. Depois de terem sido realizadas várias diligências, diversas patrulhas foram para o terreno para localizar o assaltante. Na EN104 - que faz a ligação entre Trofa e Santo Tirso -, o ladrão apercebeu-se de que estava a ser seguido por uma viatura da Guarda Nacional Republicana e perdeu o controlo do táxi, que se despistou. O suspeito foi então detido. As autoridades apreenderam a arma branca utilizada para ameaçar o taxista, bem como a viatura e um telemóvel.

O táxi ficou com alguns danos após o despiste. As autoridades estão a realizar as perícias e a viatura será depois entregue ao proprietário. O suspeito já tinha sido condenado a uma pena de prisão efetiva de cinco anos e três meses pelos crimes de tráfico de estupefacientes e furtos de veículos.