Um incêndio deflagrou esta quarta-feira num anexo de uma empresa situada na zona industrial de Óbidos.Fonte oficial do CDOS de Leiria disse aoque as chamas deflagraram cerca das 14h05 e pelas 15h10 o incêndio já se encontrava em fase de rescaldo.O incêndio causou apenas danos materiais. Não há registo de feridos.Estiveram no local os Bombeiros de Óbidos e os Bombeiros das Caldas da Rainha, num total de 26 operacionais, apoiados por nove viaturas terrestres.