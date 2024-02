"Chamar 'escroque' não é um crime": Ana Gomes absolvida de difamação a Mário Ferreira

DIVERGÊNCIAS NA JUSTIÇA







Leia também Tribunal da Relação do Porto absolve Ana Gomes em processo movido por Mário Ferreira O diferendo entre Ana Gomes e Mário Ferreira já é antigo. Está em curso outro julgamento em que Ana Gomes é acusada de difamação por ter escrito que, ao investir na aviação, o empresário do Porto pretendia “emular” (imitar) a Omni, companhia de um avião no qual foram apreendidas 500 toneladas de droga.

Empresário contactado



O CM contactou Mário Ferreira para obter uma reação após esta decisão da Relação do Porto, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.





DECISÃO SEM CONSENSO



de expressão “não se pode sobrepor ao direito à honra”.





O Tribunal da Relação do Porto considera que a crítica "contundente" de Ana Gomes a Mário Ferreira, chamando-lhe "escroque" numa publicação na rede social X (antigo Twitter) tem "base factual, em toda a sua extensão, não sendo por isso gratuita, donde estar protegida pela liberdade de expressão". Os desembargadores absolveram a ex-eurodeputada, que tinha sido condenada, em setembro, a uma multa de 2800 euros e a pagar uma indemnização de8 mil euros ao empresário.Nesta decisão, a Relação diz ser clara a "conexão da palavra escroque/desonesto com a questão do inquestionável interesse público em cujo contexto surgiu". Ana Gomes reagira a um ‘tweet’ do primeiro-ministro, António Costa, após participar no batismo de um paquete construído nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo por iniciativa do grupo Mystic Invest de Mário Ferreira. Classificou ainda a venda do ‘ferryboat’ ‘Atlântida’ como "vigarice".A Relação do Porto indica que "atenta a realização do interesse público da crítica associada à imputada desonestidade e criminalidade fiscal da vítima, bem assim à venda do navio, dado o estatuto público do assistente e da arguida, o juízo de valor verbalizado no binómio escroque/criminoso fiscal tem a mesma sustentabilidade em factos, donde não poder ser considerado excessivo". Considera assim "aceitar-se a relevância justificativa daquele juízo de valor, ainda que de índole subjetivo, acutilante e contundente, no exercício legitimo do direito à liberdade de expressão".A absolvição não foi consensual. Um dos juízes votou vencido, indica que a publicação “extravasa os limites da legítima manifestação de opinião” e concorda que a liberdade