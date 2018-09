Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas arrasam bar da praia no Baleal

Ponto de encontro dos surfistas no Oeste foi completamente destruído pelo fogo.

Por José Durão | 08:28

O Bar do Bruno, estabelecimento da praia do Baleal com ligação profunda à história do surf na zona de Peniche, foi esta terça-feira completamente destruído por um incêndio que deflagrou pelas 06h00.



O alerta foi dado por um popular, na ilha do Baleal, que se apercebeu da coluna de fumo.



O bar, construído em madeira e já com muitos anos de atividade, não ofereceu resistência às chamas que rapidamente o consumiram por completo. Pese embora a resposta rápida dos Bombeiros Voluntários de Peniche, o edifício estava completamente tomado pelas chamas e acabou destruído.



O incêndio foi extinto em pouco mais de duas horas, mas os trabalhos de rescaldo no local prolongaram-se - foi necessário recorrer a uma máquina pesada para remexer os destroços, enquanto os bombeiros extinguiam os focos de incêndio que continuavam ativos - e a parte mais longa da intervenção dos bombeiros acabou por ser mesmo o rescaldo, para evitar novos reacendimentos.



"À nossa chegada, encontrámos um incêndio estrutural, onde o edifício estava completamente tomado pelo incêndio", disse José Rodrigues, comandante dos Bombeiros Voluntários de Peniche.



"Desenvolvemos o combate ao principal corpo do incêndio com uma estratégia defensiva, porque não havia condições para entrar no edifício", adiantou ao CM.



Elementos da Polícia Marítima recolheram indícios e testemunhos no local e o caso transitou para a Polícia Judiciária, que tem agora a seu cargo esta investigação.



As causas do incêndio continuam por apurar.



Saiba mais



Surf e música

O conceito do Bar do Bruno passava por aliar uma escola de surf, durante o dia, com festas de música eletrónica durante a noite. Foi o primeiro ‘surf camp’ a iniciar atividade em território nacional.



1997

Foi o ano em que o Bar do Bruno entrou em atividade. Desde então, com a ligação à Baleal Surf Camp, tornou-se num ponto incontornável do desporto na região Oeste.



"Referência"

"Era um local de referência nacional e internacional", disse José Rodrigues, comandante dos bombeiros de Peniche. "É um ponto perfeitamente conhecido, já de há muitos anos", acrescentou.