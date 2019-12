Chamas arrasam restaurante em avenida de Lisboa

O restaurante Nogueira’s, na avenida 24 de julho, em Lisboa, ficou destruído na sequência de um incêndio que deflagrou no seu interior, na madrugada deste domingo. Os danos são avultados.O alerta chegou aos Sapadores Bombeiros de Lisboa pela 01h30. Já que não houve registo de vítimas, a prioridade máxima foi evitar a propagação das chamas a edifícios vizinhos, o que acabou por ficar assegurado.Estiveram no local nove viaturas dos Sapadores, às quais se juntou uma outra dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique. No total, foram mobilizados para o teatro de operações 29 elementos.Cerca de meia hora depois, o fogo foi dado como extinto, mas seguiu-se um longo trabalho com as operações de rescaldo e ventilação do espaço para evitar reacendimentos.Foram muitas as pessoas que assistiram aos trabalhos dos bombeiros. A avenida 24 de julho é um dos locais mais procurados da cidade, principalmente ao fim de semana, dada a elevada concentração de espaços de diversão noturna nesta artéria da cidade.A Polícia Municipal montou um perímetro de segurança de modo a garantir que o trabalho dos bombeiros decorria sem interrupções. Foi ainda realizada uma avaliação ao espaço para apurar que a estrutura do edifício não ficou afetada.Já este domingo de manhã, decorria a remoção dos destroços resultantes do incêndio e limpeza do espaço.Um piquete da EDP acorreu ao local para reparar as instalações elétricas, que também ficaram afetadas pelas chamas.