Chamas atingem Charneca da Caparica

No local estão 33 operacionais, com oito veículos e um meio aéreo.

18:05

Um incêndio está a deflagrar esta quinta-feira à tarde na Marisol, na Charneca da Caparica, em Almada.



O alerta foi dado às 17h17.



No locao estão 33 operacionais, com oito veículos e ainda um meio aéreo, segundo informações da Proteção Civil.



Ao que o CM conseguiu apurar, os bombeiros de Almada estão a combater as chamas.