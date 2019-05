Incêndio deflagra em armazém de madeiras em Faro

Um incêndio consumiu, esta terça-feira, um armazém de madeiras em Faro. O deflagrar das chamas originou uma intervenção musculada dos Bombeiros Sapadores de Faro.Segundo a Proteção Civil, o incêndio já se encontram em fase de rescaldo.De acordo com informações a que oteve acesso, o armazém estava abandonado há vários anos.Segundo o Comandante dos Bombeiros Sapadores de Faro, Tomás Valente, a rápida intervenção dos operacionais permitiu que o fogo não alastrasse para outros armazéns perto do local.As causas do incêndio ainda são desconhecidas.