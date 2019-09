Chamas consomem carro junto à ponte 25 de Abril em Almada

Um carro foi esta terça-feira consumido pelas chamas junto à ponte 25 de Abril, em Almada.De acordo com fonte oficial do CDOS de Setúbal, a viatura incendiou-se cerca das 16h30 ainda antes de entrar no tabuleiro da ponte. As chamas deflagraram quando o carro se encontrava perto das portagens.Foram mobilizados para o local da ocorrência os Bombeiros de Almada, a PSP e elementos da LusoPonte.Cerca das 17h00 os trabalhos foram dados como concluídos. Há apenas a registar danos materiais.As causas deste incêndio são ainda desconhecidas.