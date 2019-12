Um incêndio deflagrou este domingo à noite num edifício devoluto junto ao Instituto Superior de Agronomia na Tapada da Ajuda, em Lisboa.O alerta chegou aos Bombeiros Sapadores de Lisboa às 22h26. Os operacionais ainda se encontram no local a combater as chamas.Ao, fonte oficial dos bombeiros disse não existirem feridos. "Há apenas a registar danos materiais", referiu.Este incêndio deflagrou numa zona perto do Observatório Astronómico de Lisboa.Em atualização