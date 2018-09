Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas consomem extensa área de mato em Fafe

Fogo lavra numa zona de difíceis acessos e sem colocar casas em risco.

12:03

Um incêndio está a consumir uma extensa área de mato no concelho de Fafe, no distrito de Braga, mobilizando 119 operacionais e um meio aéreo, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.



De acordo com o comandante da corporação de Fafe, Gilberto Gonçalves, as chamas lavram desde as 05h56 nas localidades de Freitas e Vila Cova, no norte do concelho, envolvendo 119 operacionais, de várias corporações, apoiados por 35 viaturas e um meio aéreo.



Segundo os bombeiros, o incêndio tem duas frentes ativas, estando o combate às chamas a evoluir favoravelmente numa delas.



O fogo lavra numa zona de difíceis acessos e sem colocar casas em risco, disse a mesma fonte.