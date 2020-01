Chamas consomem habitação no centro histórico de Guimarães

Um incêndio deflagrou este domingo numa habitação de um prédio localizado no Largo do Moural, no centro histórico de Guimarães.Segundo o que oconseguiu apurar, o prédio teve de ser evacuado e as pessoas foram retiradas do prédio.A residente da casa ardida não precisou de receber qualquer tipo de tratamento hospitalar.Cerca das 20h35 este fogo já tinha sido dado como dominado.O alerta foi dado às 19h19. Foram mobilizados para o local um total de 44 operacionais, apoiados por 11 viaturas.Em atualização