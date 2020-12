Um incêndio consumiu, esta terça-feira, uma carro de marca Porsche, que estava estacionado na zona industrial das Marinhas, em Esposende. O alerta aos bombeiros chegou pelas 15h55.

Apesar dos esforços dos bombeiros, as chamas consumiram por completo o automóvel. No entanto, conseguiram que o incêndio não se propagasse a um pavilhão do próximo.

A GNR registou a ocorrência e investiga as causas do acidente. Não houve registo de feridos.