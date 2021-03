Chamas consomem restaurante de luxo em Faro e causam danos milionários

Todas as hipóteses estão em aberto na investigação da Polícia Judiciária para apurar as causas do incêndio que destruiu por completo o restaurante de luxo 'Estaminé', instalado em cima da areia na ilha Deserta, em Faro. Os prejuízos poderão ser superiores a um milhão de euros.



O fogo ocorreu na noite de terça-feira. O alerta foi dado cerca das 22h45, pelo proprietário do restaurante, que por sua vez foi avisado por um pescador que se apercebeu das chamas. Os Bombeiros Sapadores de Faro foram ativados e foram transportados para a ilha em três embarcações da Polícia Marítima. O fogo foi combatido com água retirada da ria Formosa através de motobombas.



CM conseguiu apurou, o caso está a ser investigado por elementos da brigada especializada em incêndios da Diretoria do Sul da PJ. Durante o dia de esta quarta-feira, depois dos Bombeiros Sapadores terem feito o rescaldo do fogo, foram recolhidos diversos vestígios que serão analisados pelo Laboratório de Polícia Científica da PJ.



No meio dos escombros, sabe o CM, os investigadores encontraram diversos cabos elétricos e baterias, que estariam ligados a painéis solares instalados na ilha para dar energia ao único estabelecimento existente.



"Estávamos a tentar recuperar das perdas da pandemia e agora ficámos sem a ferramenta que nos iria permitir dar a volta. Temos 33 colaboradores que estão no regime de apoio à retoma e a situação torna-se complicada", desabafou ao CM José Vargas, proprietário do 'Estaminé'.