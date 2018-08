Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas consomem Serra de Monchique

Bombeiros de corporações de todo o país tiveram de receber tratamento à inalação de fumo e exaustão.

Por José Carlos Eusébio e Tiago Griff | 01:30

Dois aglomerados de casas evacuados, vários bombeiros feridos e uma noite muito complicada em perspetiva. Este é o cenário que enfrentavam, esta sexta-feira, as mais de seis centenas de operacionais, apoiados por mais de 170 veículos, que combatiam o incêndio, ainda fora de controlo, que deflagrou na serra de Monchique, na zona da Pedra da Negra, ao início da tarde.



Desde que surgiu o alerta, às 13h32, o número de meios foi aumentando, tal como as chamas, que deflagraram, "de forma explosiva" - tal como classificou o comandante de operações Abel Gomes - 'ajudadas' pelo forte vento. Foram consumindo hectares de mato e árvores, em zonas de difícil acesso.



O fogo não chegou a atingir habitações, mas, pelas 15h00, como medida preventiva, as autoridades decidiram evacuar a localidade de Taipas. Mais tarde, ao início da noite, era feito o mesmo à Foz do Carvalhoso, para onde uma das duas frentes do incêndio se dirigia. Nessa altura já tinham ardido 400 hectares, referiu o presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André.



Bombeiros de todo o País reforçaram os meios de combate e reflexo disso, a origem dos oito que sofreram ferimentos, por inalação de fumo ou exaustão: dois são de Vila do Bispo, enquanto os outros seis são das corporações de Paço de Arcos, Algés, Oeiras, Caneças, Lagos e Monchique.



Com a chegada da noite, os meios aéreos, que chegaram a ser 10, foram retirados do teatro de operações, o que veio dificultar o combate.



"O sol não está para brincadeiras"

Em Portel, pouco passava das 11h00 de sexta-feira e já os termómetros batiam perto dos 40o C. Tal como no resto do distrito de Évora, a temperatura acabou por subir até aos 45o C naquele concelho, o que levou a que muitos se refugiassem nas piscinas. "Nestes dias só está bem nas piscinas, mas o sol não está para brincadeiras. Com os grupos de crianças que trazemos para aqui temos que ter muitos cuidados", explicou ao CM Diana Rosa, monitora de um grupo de tempos livres. "Muito protetor solar, muita água, e quando acabam os mergulhos temos que estar sempre à sombra", refere.



Já no centro da vila, a população aguardava com serenidade a hora de maior calor. Eram poucos os que se encontravam na rua após as 12h30, mas resistiam alguns corajosos. "Toda a vida trabalhei no campo. Já estamos habituados. Não podemos abusar, mas aqui o povo sabe lidar com isto", garantiu Alfredo Fradinho, de 89 anos, habitante de Portel.



Já em Évora, a capital de distrito mais quente no dia de ontem, com 45o C, as esplanadas estiveram praticamente vazias entre as 12h00 e as 17h00. "À noite compensa a falta de movimento durante o dia, mesmo assim o calor continua e têm estado mais de 30 graus depois das 20h00", referiu o comerciante Manuel Pereira.



Alcácer do Sal foi a cidade mais quente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera revelou que, ontem, Alcácer do Sal foi a localidade com a temperatura mais elevada do País: 45,9o C. Seguem-se Reguengos de Monsaraz (45,5o C), Évora (45o C), Santiago do Cacém (44,8o C) e Alvega (44,7o C). A última quinta-feira foi o segundo dia mais quente em Portugal, desde o ano 2000.



PORMENORES

Apedrejou helicóptero

Um homem, de 43 anos, empreiteiro de construção civil foi detido pela PJ por ter apedrejado um helicóptero que combatia um incêndio e estava a abastecer água num tanque sua propriedade, em Cerva, Ribeira de Pena. O caso aconteceu em agosto de 2017 e o suspeito acabou por esvaziar o tanque.



Lisboa fecha parques

Devido ao calor e ao aumento de risco de incêndio, a Câmara de Lisboa decidiu reduzir ao mínimo a circulação e acesso ao parque florestal de Monsanto e fechar os parques do Alvito, Alto da Serafina e Miradouro de Monsanto.



GNR reforça vigilância

A GNR está a intensificar a vigilância para prevenir incêndios ou atuar de forma célere em caso de ignições, apostando no aconselhamento direto às populações ou no patrulhamento pela serras e florestas.



Fogo em Mirandela

Outro dos incêndios que ontem mobilizou muitos meios deflagrou na localidade de Carvaleas, em Mirandela. As chamas mobilizaram 122 bombeiros e quatro meios aéreos e obrigaram ao corte da EN315.



Níveis de ozono mais altos durante o dia

Leça do Balio, no concelho de Matosinhos, e Santiago do Cacém ultrapassaram ontem o limite de concentração do poluente ozono. Este cenário pode despoletar problemas de saúde em, por exemplo, pessoas com asma.



Hospitais mantêm ritmo normal

Apesar das altas temperaturas potenciarem problemas de saúde, sobretudo em idosos, crianças e doentes crónicos, os principais hospitais do País ainda não registaram um aumento significativo da afluência às Urgências.