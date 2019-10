Dominado violento incêndio que consumiu armazéns com 'bens penhorados' no Seixal

Um incêndio que deflagrou em três armazéns na manhã desta terça-feira numa zona industrial em Pinhal de Frades, concelho do Seixal, distrito de Setúbal, já está dominado.Por volta das 07h30 no local estavam mais de 50 operacionais, apoiados por mais de 17 viaturas.De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o incêndio nos três armazéns, que "albergam bens penhorados", são contíguos e estão isolados. Não há registo de feridos, sabe o"Por se encontrarem num terreno isolado, não há risco de propagação a outros locais daquela zona industrial", disse a fonte do CDOS.Segundo informações que oapurou no local, o fogo obrigou ao corte as estradas de acesso aos armazéns.O alerta para o incêndio foi dado às 06h35.