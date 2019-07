Chamas consomem zona de mato junto a depósito de combustível no Hospital Amadora-Sintra

Um incêndio deflagrou esta terça-feira à tarde numa zona de mato em Queluz.Segundo o que oconseguiu apurar, este incêndio deflagra nas imediações do Hospital Amadora Sintra, onde se encontra um depósito de combustível e de oxigénio.Foi pedido às pessoas que tinham carros estacionados perto do local para que os retirassem.Cerca das 15h20 o incêndio foi dominado.Mário Conde, comandante dos Bombeiros da Amadora, disse aoque o incêndio está prestes a entrar em "fase de rescaldo. Há vento e, po isso, podem haver reacendimentos, mas o cenário está controlado".Até ao momento, não há feridos a registar nem habitações em risco.De acordo com fonte oficial dos Bombeiros de Queluz, o alerta foi dado às 13h30.Encontram-se no local, no combate às chamas, 121 operacionais apoiados por 35 viaturas. Um meio aéreo também foi acionado para o combate às chamas, tendo sido desmobilizado cerca das 15h30.Em atualização