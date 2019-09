Um incêndio deflagrou esta terça-feira numa zona de mato na Brandoa, Amadora.Devido ao intenso vento que se faz sentir, as chamas e o fumo estão a propagar-se de forma rápida.A PSP já fechou uma das estradas junto ao local do incêndio por questões de segurança.Até ao momento não há habitações em risco, nem registo de feridos.Encontram-se no combate às chamas mais de 30 bombeiros. Foi mobilizado também um meio aéreo.Em atualização