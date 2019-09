Um incêndio deflagrou esta quinta-feira num povoamento florestal em Fanhões, Loures.De acordo com fonte oficial do CDOS de Lisboa, as chamas lavram numa zona de "difícies acessos", no entanto o combate a este incêndio decorre "favoravelmente".Até ao momento, não há registo de feridos nem de habitações em risco.O alerta foi dado às 15h14. Foram mobilizados para o local 79 operacionais, apoiados por 19 viaturas e dois meios aéreos.