Um incêndio destruiu um automóvel, no sábado, na CREL, na zona de Loures, e causou complicações no trânsito.

O alerta para as chamas foi dado pelas 11h30, no sentido de Alverca para o Estádio Nacional.A forte intensidade do fogo levou diversos automobilistas a acionarem o 112, tendo sido mobilizados os Bombeiros de Loures e a GNR. O fogo foi combatido por seis operacionais e duas viaturas.A ocorrência causou extensas filas de trânsito.