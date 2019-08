Um camião ficou totalmente destruído pelas chamas, esta terça-feira à tarde, em Vilar do Andorinho, Vila Nova de Gaia.



O alerta foi dado cerca das 16h30.





No combate às chamas, que alastraram para uma zona de mato, estiveram os Sapadores de Gaia e os Bombeiros de Avinte.O fogo foi rapidamente extinto. Ninguém ficou ferido.A via esteve condicionada ao trânsito.As causas do fogo estão ainda por apurar.