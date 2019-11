Um carro incendiou-se esta sexta-feira na A8, junto à saída para Lousa, na zona de Loures, no sentido Loures-Lisboa.Segundo o que oconseguiu apurar, a viatura ficou completamente tomada pelas chamas.Não há feridos a registar, no entanto o condutor do veículo ligeiro precisou de ser assistido.Uma das vias teve ser cortada e, por causa disso, o trânsito encontra-se condicionado.O alerta foi dado às 19h23. Foram mobilizados para o local 11 operacionais, apoiados por três viaturas.