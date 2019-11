Chamas destroem carro na Estrada Nacional 326 em Arouca

Um incêndio destruiu totalmente um carro, esta quarta-feira manhã, na Estrada Nacional 326, em Escariz, Arouca.O alerta foi dado cerca das 09h00 para um incêndio rodoviário.Os bombeiros de Fajões e de Arouca estiveram no local.Não há registo de feridos. Não são conhecidas as causas do fogo.