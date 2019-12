Chamas destroem carro na localidade de Cabeça da Cabra em Sines

Uma viatura ligeira de passageiros foi esta segunda-feira à tarde totalmente destruída pelas chamas na localidade de Cabeça da Cabra, concelho de Sines.

O alerta foi dado cerca das 15h00 e no combate às chamas estiveram os Bombeiros de Sines com sete operacionais, apoiados por duas viaturas.

Quando os operacionais chegaram ao local, a viatura já tinha sido totalmente consumida pelas chamas.

A GNR do Cercal do Alentejo tomou conta da ocorrência e vai agora investigar as causas do incêndio.