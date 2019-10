Uma viatura ardeu na manhã desta sexta-feira, sem causar feridos, no estacionamento dos edifícios do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, no Taguspark, em Oeiras.

O alerta foi dado às 10h07.





As chamas foram extintas por sete operacionais e duas viaturas dos bombeiros.